Spanning tussen vakbonden en directie van Delhaize zit in stijgende lijn

Er lijkt verre van beterschap te komen bij Delhaize. Na de winkelmedewerkers, hebben nu ook de arbeiders in het depot het werk neergelegd. En elke kans op overleg wordt ondertussen vakkundig getorpedeerd. Normaal zitten vakbonden en directie dinsdag weer aan tafel maar het is voorlopig onduidelijk of die ontmoeting door zal gaan.

De winkelmedewerkers houden nu al bijna twee weken aan een stuk acties tegen het plan van Delhaize om alle winkels te verzelfstandigen. Maandag waren er 72 winkels die de deuren dichthielden, fors minder dan de honderdtal winkels afgelopen weekend, maar toch nog steeds meer dan de helft van de winkels.

En het blijft niet bij de winkelmedewerkers. Ook in het depot in Zellik werd ondertussen het werk neergelegd door de arbeiders. Een zet die de Delhaize-groep wel treft want zonder het depot kunnen ook de zelfstandige winkels - die voorlopig buiten schot bleven door de acties - niet meer bevoorraad worden. “Zeker tot en met dinsdag gaat hier niemand aan het werk”, reageert Cédric Claeys, secretaris voeding en diensten bij ACV. De arbeiders willen hiermee de winkelbedienden steunen, maar zijn evengoed ongerust. “Delhaize wil een grote groothandel worden, dus waarom zouden de arbeiders gespaard blijven van de besparingen die de directie wil doorvoeren? Op dit moment belooft de directie dat er niets zal veranderen, maar het vertrouwen is verdwenen. De directie geeft geen enkele garantie. De beste garantie voor de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden in de depots is dat de 128 winkels geïntegreerd blijven. Daarna kunnen de logistieke centra eindelijk toch de beloofde serieuze investeringen verkrijgen.”

15 minuten

De vakbonden zien de franchisering van de Delhaize-winkels als een rechtstreekse aanval op hun bestaan. “De directie wil de vakbonden met een franchise wegwerken. Op die manier wordt het voor hen veel gemakkelijker om de arbeidsvoorwaarden op te leggen die zij willen en geld te besparen op de rug van de werknemers. Het is een model van een bedrijf zonder werknemersorganisatie dat Delhaize wil doordrukken. En wij zullen vechten voor het behoud van een model waarin werknemers zich kunnen organiseren en zeggenschap hebben over hun arbeidsomstandigheden. Dit is een strijd voor de toekomst van alle werknemers van Delhaize, en daarbuiten. Het gaat erom te kiezen voor het personeel, niet voor de aandeelhouders”, klinkt het in een persmededeling.

De Delhaize-directie lijkt ook op geen enkele manier toenadering te zoeken tot de vakbonden en werknemers. Bij een gepland overleg maandagmiddag werden de aanwezigen gefouilleerd. “Het ging om een doodnormale ondernemingsraad. De vertegenwoordigers werden er opgewacht door veiligheidsdiensten terwijl de directie aankwam met anonieme wagens met geblindeerde ruiten en bodyguards”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. “Maatregelen die totaal buiten proportie waren en daarenboven niet zo maar kunnen. Je kan niet zomaar een medewerker gaan fouilleren bij het binnenkomen of deelnemen van een vergadering. Als dit de nieuwe gang van zaken is, zal er ook de komende weken geen overleg plaatsvinden.”

Vakbonden en directie zitten normaal dinsdag weer samen, maar de vraag blijft of dat overleg langer dan 15 minuten zal duren.