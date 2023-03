32 ton cocaïne en voor meer dan 7 miljoen euro aan villa’s en wagens in beslag genomen: grootste drugsbende ooit in ons land staat weldra voor rechter

In oktober 2021 vielen 1.100 politiemensen binnen op verschillende locaties in ons land. — © Marc Gysens

Het federaal parket wil 124 verdachten voor de correctionele rechter dagen in het kader van een grootschalig internationaal onderzoek binnen de Albanese en Marokkaanse drugsmaffia. Hiermee wordt de grootste drugsbende ooit in ons land drooggelegd. De speurders konden in totaal ruim 32 ton cocaïne en voor meer dan 7 miljoen euro aan villa’s en luxewagens in beslag nemen.