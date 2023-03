Comité P vraagt pestdossier op bij Politie Haacht

Het ‘pestdossier’ van de politiezone Haacht dat het Nieuwsblad uitbracht, is nu ook opgevraagd door het Comité P. De korpschef van de betrokken zone zou op 1 juni aan de slag gaan bij het Comité P, maar het uitgelekte pestdossier lijkt nu enig roet in het eten te gooien.

Het psychosociaal rapport van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen dat maandag uitlekte, is zwaar aangekomen in het korps. Uit de resultaten bleek dat 1 agent op de 5 de afgelopen zes maanden te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag, meestal vanwege de cheffen. In totaal zouden twintig mensen het korps verlaten hebben de afgelopen twee jaar, de meerderheid net vanwege de pesterijen.

Het rapport is vooral vervelend voor korpschef Wim D’Haese. Hij zou op 1 juni overstappen naar het Comité P, maar dat lijkt nu toch enigszins bemoeilijkt te worden.

Kathleen Stinckens, voorzitster van het Comité P, laat weten dat haar dienst het psychosociaal rapport opgevraagd heeft bij de voorzitter van het Politiecollege. “We gaan dat bekijken en nagaan of we niets over het hoofd gezien hebben”, klinkt het. “Wie bij het Comité P werkt, moet perfect beantwoorden aan de gestelde criteria.”

Of dat betekent dat Wim D’Haese niet aan de slag kan bij het Comité P, wil Stinckens absoluut niet gezegd hebben. “We gaan nu eerst dit rapport bekijken.”

