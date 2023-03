Zes bijkomende woon-zorgcentra onder verhoogd toezicht geplaatst

De betrokken woon-zorgcentra zijn Sint-Vincentius in Leuven (van de Orpea-groep), Martinas in Merchtem, Eureka in Evere, Hestia in Wemmel, Ofelia in Overijse en Yasmina in Overijse. De problemen met die voorzieningen zijn velerlei: problemen met de veiligheid en het medicatietoezicht, te weinig structureel en dagelijks onderhoud, niet-gegarandeerde verpleegdkundige aanwezigheid en ga zo maar door.

Woon-zorgcentra die blijvend tekortschieten in hun zorg en- dienstverlening, worden door Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst. Voor elk van die woon-zorgcentra geldt dat zij binnen de vijftien dagen met een remediëringsplan moeten komen, waarin zij voor elk aangehaald probleem schrijven hoe en op welke termijn ze dat gaan oplossen. Als dat plan er niet (op tijd) komt of het niet voldoet aan de verwachtingen, kan het komen tot een schorsing of sluiting.