Nog geen beslissing over Jérémy Doku: flankaanvaller zit voorlopig nog bij de Duivels ondanks vraag van Rennes over terugkeer

Jérémy Doku is na de eerste trainingsdag nog niet afgeschreven voor de Rode Duivels. Er werd gesproken over zijn blessure, maar een beslissing werd er nog niet genomen.

Dus is de 20-jarige aanvaller nog niet teruggekeerd naar Rennes, waar zijn trainer Bruno Génésio hem maandag al meteen had verwacht. Doku speelde wegens een spierblessure al twee weken niet mee met zijn Franse club.

Voor het overige geen zorgen voor de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, want iedereen meldde zich in Tubeke. Er werd alleen maar in de zaal getraind: de meeste Rode Duivels speelden zondag nog met hun club. Tedesco maakte van de gelegenheid gebruik om met alle 24 aanwezigen een praatje te slaan en uit te leggen waar hij met hen naartoe wil.

De Rode Duivels trainen vandaag om 10.30 uur in Tubeke achter gesloten deuren, wel vijftien minuten open voor de media. Rond de middag is er een persconferentie met Wout Faes en Loïs Openda.(lvdw)