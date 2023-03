Twee ontvoerde medewerkers Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) vrijgelaten in Mali

Twee medewerkers van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) die begin maart werden ontvoerd in het noorden van Mali, zijn zondagavond vrijgelaten. Dat heeft de Malinese tak van de organisatie in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt op Twitter.

“We bevestigen dat de twee ICRC-medewerkers die op 4 maart werden ontvoerd tussen (de steden) Gao en Kidal, in het noorden van Mali, vanavond zijn vrijgelaten”, klonk het. “Onze collega’s maken het goed en zijn ongedeerd en zonder voorwaarden vrijgelaten. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan hun vrijlating.”

Mali wordt al jaren geteisterd door politieke en militaire onrust. Het land in de West-Afrikaanse Sahel, met ongeveer 20 miljoen inwoners, maakte sinds 2012 drie staatsgrepen mee. Sinds de laatste coup in 2021 staat het onder leiding van een pro-Russische militaire regering.

In januari werd ook al een arts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekidnapt. Hij werd in februari vrijgelaten.