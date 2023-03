Verkeer eiste minder doden, maar meer gewonden in 2022

Er zijn vorig jaar 271 verkeersdoden gevallen in Vlaanderen. Dat blijkt uit de laatste politiegegevens. Dat is een daling in vergelijking met 2021, toen het verkeer 310 dodelijke slachtoffers heeft geëist. Maar er zijn in 2022 ook 2.371 zwaargewonden gevallen en er werden 23.212 letselongevallen genoteerd, goed voor een stijging van respectievelijk ruim 7 en 9 procent.