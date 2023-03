“China is klaar om de wereldorde te bewaken”, zegt Xi Jinping bij bezoek aan Poetin

Chinees leider Xi Jinping en Russisch president Vladimir Poetin hebben maandag viereneenhalf uur informeel gepraat tijdens een zesgangendiner in het Kremlin. Dat hebben Russische staatspersagentschappen gemeld. “China is klaar om de wereldorde te bewaken”, verklaarde Xi, maar de VS hekelen de timing van zijn eerste bezoek sinds de inval in Oekraïne.