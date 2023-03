Biden vaardigt wet uit voor transparantie over oorsprong van Covid-19

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een wet uitgevaardigd waardoor documenten over de oorsprong van het coronavirus, dat voor het eerst opdook in China, openbaar gemaakt kunnen worden. Dat meldt het Witte Huis maandag. “We moeten de oorsprong van Covid-19 tot op de bodem uitzoeken om toekomstige pandemieën beter te kunnen voorkomen”, zegt president Biden in een verklaring.

Nadat de Amerikaanse Senaat de tekst goedkeurde, deed ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat op vrijdag. Enkel president Biden moest de tekst nog bekrachtigen. “Mijn regering zal alle geheime informatie in verband met de oorsprong van Covid-19 blijven onderzoeken, met inbegrip van mogelijke banden met het Wuhan Instituut van Virologie”, aldus president Biden. “Mijn regering zal zo veel mogelijk van die informatie openbaar maken en delen”, vervolgt hij. Dat zal gebeuren zonder dat de “nationale veiligheid” in het gedrang wordt gebracht.

Sinds een nieuw coronavirus, dat aan de basis lag voor Covid-19, meer dan drie jaar geleden verscheen in de Chinese provincie Wuhan, proberen wetenschappers te achterhalen waar het precies vandaan kwam. Amerikaanse onderzoekers menen dat het gaat om een laboratoriumlek of om een contact met een besmet dier. Die eerste hypothese wordt tegengesproken door Peking, maar is volgens FBI-directeur Christopher Wray de meest waarschijnlijke. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ertoe aangezet Washington te vragen zijn informatie te delen.