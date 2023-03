Unicef: “Miljoenen Pakistanen drinken nog steeds vervuild water”

Een half jaar nadat Pakistan getroffen werd door vernietigende overstromingen, drinken meer dan 5,4 miljoen inwoners, onder wie 2,5 miljoen kinderen, nog steeds vervuild water. Dat zegt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in de aanloop naar Wereldwaterdag op 22 maart.

“Veilig drinkwater is geen privilege, het is een fundamenteel mensenrecht”, zegt Abdullah Fadil, vertegenwoordiger van Unicef in Pakistan. “En toch voeren miljoenen meisjes en jongens elke dag een verloren strijd tegen voorkombare door water overgebrachte ziektes en de daaruit volgende ondervoeding.”

De overstromingen van de voorbije zomer, veroorzaakt door uitzonderlijke moessonregens, zetten een derde van het land onder water en troffen 33 miljoen inwoners. Bijna 1.700 mensen kwamen om het leven. De schade werd geraamd op 40 miljard dollar (37 miljard euro). Een half jaar na de overstromingen wonen veel mensen in tenten naast stilstaand water, wat bijdraagt tot wijdverbreide uitbraken van door water overgebrachte ziektes zoals cholera en diarree.