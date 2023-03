Ondanks een sterke start, speelt Paul Onuachu de laatste weken nog amper bij Southampton. Tijdens de laatste vier wedstrijden mocht de ex-Genkie in totaal slechts 29 minuten invallen. “Hij is het slachtoffer van een trainerswissel”, weet Alfie House, die de hekkensluiter in de Premier League volgt voor de Britse krant ‘The Daily Echo’.