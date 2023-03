Partner van Cristiano Ronaldo openhartig over verlies van ongeboren kindje: “Je stelt jezelf de vraag: hoe kan ik nog verder?”

Georgina Rodríguez, de partner van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo, vertelt in de nieuwe Netflix-serie ‘I am Georgina’ openhartig over het verlies waar het koppel al mee geconfronteerd werd. “Bij elke echografie was ik enorm bang.”

Bijna een jaar geleden verwelkomden Ronaldo en Rodríguez dochtertje Bella Esmeralda. Op diezelfde dag verloren ze echter ook Angel, Bella’s tweelingbroer die de bevalling niet had overleefd. Ervoor had de 29-jarige Rodríguez, een Spaans model en influencer, ook al drie miskramen gehad, zo zegt ze nu in ‘I am Georgina’, de nieuwe Netflix-serie die vrijdag in première gaat.

“Elke keer als ik naar de gynaecoloog moest, had ik ’s nachts nachtmerries. Ik begon me over alles zorgen te maken: over de houding van de tweeling in mijn buik, over hoe de bevalling zou verlopen, of er een keizersnede zou moeten gebeuren… Bij elke echografie was ik enorm bang. Bij elk bezoek moest ik overgeven en nadien kwam ik gebroken weer thuis.”

De bevalling vond vorig jaar plaats, op paasmaandag. “Bella werd sterk en gezond geboren”, aldus Rodríguez nog. “Maar een stukje van mijn hart brak. Je stelt jezelf de vraag: hoe kan ik nog verder? Ik was niet bereid om te accepteren wat er gebeurd was en ik was niet bereid om onze kinderen erover te vertellen. Omdat ik nog steeds een buik had, vertelde ik hen dat Angel nog even zou wachten om geboren te worden. Tot Cristiano hen vertelde dat Angel in de hemel was. Een reality shock.”