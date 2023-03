Nieuw overleg bij Delhaize in gespannen sfeer, dinsdag nog 76 winkels gesloten

Bij Delhaize start om 9.30 uur een nieuwe bijzondere ondernemingsraad over de plannen van de supermarktketen om de uitbating van zijn 128 eigen winkels over te laten aan zelfstandigen. De sfeer rond de vergadering is gespannen.

Volgens de vakbonden waren rond 8.30 uur al een 200-tal militanten opgedaagd aan de kantoren waar de ondernemingsraad plaatsvindt. Grote verwachtingen zijn er niet voor de vergadering.

Vorige week duurde een bijzondere ondernemingsraad maar een kwartier. Maandag waren de vakbonden dan weer misnoegd over de aanwezigheid van veiligheidsagenten voor een gewone, al langer geplande ondernemingsraad. De bonden “zullen niet tolereren” dat er dinsdag veiligheidsagenten in de onderhandelingsruimte staan, zegt Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB.

“We verwachten een toenadering”, zegt Jan De Weghe van de socialistische BBTK, zonder te specificeren wat hij precies wil op dat vlak. De sfeer is grimmig, zegt hij. “Er is opnieuw een heel bataljon veiligheidsmensen en politie aanwezig. We hopen dat we sereen kunnen werken.”

Langs de kant van de directie klinkt het dat de securitymensen aanwezig blijven voor de veiligheid van alle aanwezigen. “Maar ze zullen buiten de zaal postvatten,” zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

76 winkels gesloten

Ondertussen blijft het personeel actievoeren. Er zijn dinsdag 76 Delhaize-winkels gesloten wegens staking. Bovendien hebben de bonden maandag ook het distributiecentrum van de supermarktketen geblokkeerd. Die actie gaat dinsdag nog voort. Dekelver kan niet zeggen welke gevolgen dat heeft voor de winkels. De thuisleveringen gaan wel door.