Bijna 300 betogers tegen pensioenhervorming opgepakt in Frankrijk

Na de invoering van de controversiële pensioenhervorming in Frankrijk, zijn maandagavond bij protesten in heel het land meer dan 287 manifestanten opgepakt. Alleen al in de hoofdstad Parijs werden na ongeregeldheden 234 mensen gearresteerd.

In het centrum van Parijs hadden kleine groepen demonstranten vuilnisbakken, fietsen en tal van andere voorwerpen in brand gestoken. De brandweer is in totaal 240 keer tussenbeide moeten komen. Volgens nieuwszender BFMTV zijn in de hoofdstad ook elf politiemensen gewond geraakt.

In meerdere Franse steden waren maandagavond protestacties uitgebroken nadat de twee moties van wantrouwen tegen de Franse regering waren verworpen. De moties waren voor de parlementsleden de laatste mogelijkheid om de omstreden pensioenhervorming tegen te houden.

De verhoging van de pensioenleeftijd en de beslissing van de regering om die hervorming zonder stemming in het parlement door te drukken, heeft tot veel ongenoegen geleid bij een deel van de Franse bevolking. De Franse president Emmanuel Macron zal woensdag om 13 uur rechtstreeks een tv-interview aan de zenders TF1 en France 2 geven over pensioenhervorming en de sociale onrust in het land.