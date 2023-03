Erling Haaland haakt met liesklachten af voor duels met Spanje en Georgië

Na de met 6-0 gewonnen kwartfinale van de FA Cup tegen het Burnley van Vincent Kompany had Haaland, goed voor een hattrick, pijn aan de lies. Bij de Noorse nationale ploeg hoopte men dat hij alsnog speelklaar zou geraken voor de uitduels tegen Spanje (zaterdag) en Georgië (volgende week dinsdag). Maar onderzoeken wezen uit dat dat niet mogelijk is. “Het is dan ook beter dat hij medisch opgevolgd wordt bij zijn club”, aldus de Noorse teamdokter Ola Sand.

“Het kwam hard aan bij Erling toen hij zich realiseerde dat hij niet voor het team kan spelen”, meldt bondscoach Stale Solbakken. “Gelukkig is er nog genoeg vertrouwen, talent en cohesie in deze groep om in de volgende wedstrijden punten te pakken. We gaan ons hoofd geen millimeter laten hangen, maar blijven werken om maximaal voorbereid te zijn op zaterdag en dinsdag.”

Haaland maakte in 23 interlands 21 doelpunten voor Noorwegen. Dit seizoen scoorde hij voor Manchester City al 42 keer in 37 wedstrijden.

In EK-kwalificatiegroep A neemt Noorwegen het verder op tegen Cyprus en Schotland. De Noren waren er nog maar een keer bij op een EK-eindronde, in 2000 in België en Nederland.