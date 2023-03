Bijna helft van de Belgen heeft moeilijkheden om eindjes aan elkaar te knopen

Voor de driemaandelijkse enquête van Statbel worden telkens ongeveer 5.000 personen tussen de 16 en de 74 jaar ondervraagd over hun financiële situatie en welbevinden. In het derde kwartaal van 2022 gaf 35,7 procent van hen nog aan “met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen”, in het vierde kwartaal is dat aantal opgelopen tot liefst 46,7 procent.

Het mag niet verbazen dat de groep met de laagste inkomens (68,5%) beduidend meer moeilijkheden ervaart dan de groep met de hoogste inkomens. Desalniettemin heeft ook die laatste groep het steeds moeilijker: in het derde kwartaal van 2022 had 13,3 procent nog moeite om rond te komen, in het vierde kwartaal liep dat op tot 21,6 procent.

De financiële besognes lijken voorlopig een (beperkte) weerslag te hebben op de tevredenheid van hun financiële situatie. Gemiddeld gaven de Belgen een score van 7 op 10 in het derde kwartaal van 2022, in het vierde kwartaal is dat gezakt naar 6,7.