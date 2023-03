Wie goed kijkt, ziet dat het vals is: nepbeelden van arrestatie van Donald Trump gaan rond op Twitter

Afgelopen zaterdag voorspelde de Amerikaanse ex-president Donald Trump via zijn socialemediakanaal Truth Social dat hij dinsdag zou worden gearresteerd. Of zijn voorspelling uitkomt, valt nog af te wachten. Maar het internet heeft er zich alvast wel mee geamuseerd.

In afwachting van de eventuele arrestatie van de oud-president heeft twitteraar Eliot Higgins een AI-programma losgelaten op de voorspelling die Trump dit weekend de wereld in stuurde. Nepbeelden uiteraard, al zijn sommige wel overtuigend genoeg om een aantal twitteraars te doen twijfelen.

(Lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En niet alleen Trump moest eraan geloven. Het AI-programma schetste namelijk ook een beeld van de reactie van zijn zoon Donald Junior en zijn vrouw Melania.

(Lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoewel de beelden in de eerste plaats gemaakt zijn om te lachen, roepen ze ook vragen op. Worden AI-programma’s te goed in het maken van nepbeelden?

Wie lang genoeg naar de beelden kijkt, merkt natuurlijk nog enkele fouten op. In de eerste ‘foto’ draagt Trump bijvoorbeeld een politieriem met wapenstok, op een andere lijkt Trump zelfs een politieagent te zijn. Ook gezichten zijn niet op elk beeld even goed gelukt en op de laatste foto draagt een agent een pet met daarop ‘piuliece’ in plaats van ‘police’.

Ook de afgebeelde emoties zouden volgens sommige twitteraars niet altijd kloppen. Zo zou Melania “niet verdrietig of boos” worden bij een mogelijk arrestatie van haar man, stelt iemand in de reacties. “Ze zou grijnzen van oor tot oor”.