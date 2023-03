Verhoor van beschuldigden op terreurproces gaat van start op 3 april

Sinds 6 maart hoort het hof de getuigenissen van de slachtoffers. Die gaan door tot woensdag 29 maart. Op donderdag 30 maart volgen dan verscheidene experts, in onder meer geopolitiek, criminologie en radicalisering, die normaal gezien eerder deze maand gingen getuigen.

Op maandag 3 april volgen de verhoren van de beschuldigden. Die hadden normaal gezien in januari moeten plaatsvinden, maar de voorzitter besliste om vanwege de juridische procedures rond de overbrengingsvoorwaarden van de beschuldigden en de naaktfouilles de planning om te gooien. Daarom kwamen eerst de onderzoeksrechters aan het woord.

Voor het verhoor van de beschuldigden zijn twee weken voorzien, met mogelijk ook zittingen op vrijdag, afhankelijk van hoe lang de verhoren duren en of de beschuldigden willen spreken. De volgorde waarin de beschuldigden gehoord worden wordt niet op voorhand bepaald. Op 10 april, Paasmaandag, is er geen zitting.

Op 17 en 18 april getuigen experts, in onder meer DNA, toxicologie, grafologie, ballistiek en explosieven, net als de wetsdokters.

Vanaf 19 april volgen de verschillende getuigen, gegroepeerd per thema. De bedoeling is om eerst de getuigen betrokken bij de aanslagen in Parijs en de verijdelde aanslag op de Thalys te horen. Daarna komen de getuigenissen die te maken hebben met het parcours van de drie kamikazes, eerst de broers Khalid en Ibrahim El Bakraoui, daarna Najim Laachraoui. Vervolgens hoort het hof onder meer het OCAD, de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV, waarna getuigenissen volgen die te maken hebben met de verhuur van de safehouses, de voorbereidingen van de aanslagen, de aankoop van materiaal, de precursoren en wapens.

De week van 1 mei, in de Waalse lentevakantie, is er geen zitting.

Osama Krayem zal niet antwoorden op vragen

Beschuldigde Osama Krayem heeft dinsdag opnieuw bevestigd dat hij niet zal spreken tijdens zijn proces. Voorzitter Laurence Massart zal de vele verhoren van Krayem voorlezen, als die inderdaad niet spreekt.

Osama Krayem vertrok op 22 maart 2016 samen met kamikaze Khalid El Bakraoui, beide met een rugzak met een bom, vanuit het safehouse in de Kazernenlaan in Etterbeek naar metrostation Petillon. El Bakraoui nam daar de metro om zijn bom uiteindelijk te laten ontploffen in Maalbeek, Krayem besliste om terug te keren naar het appartement in Etterbeek, waar hij zijn bom wegkapte in de douche en het toilet. Hij werd uiteindelijk opgepakt op 8 april, nadat hij was ondergedoken in het appartement van beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa in Laken.

Krayem zwijgt al sinds het begin van het proces, ook over de commotie rond de naaktfouilles. Hij was ook de enige van de aangehouden beschuldigden die niet in kort geding ging tegen de fouilles met kniebuigingen. Zijn advocate Gisèle Stuyck had eerder al verklaard dat Krayem niet zou spreken tijdens de verhoren, maar beloofde wel meer duidelijkheid te verschaffen over zijn motieven.

Dinsdagochtend, toen de voorzitter meer uitleg gaf over de planning van april, vroeg Stuyck of de voorzitter vragen zal stellen aan Krayem en of ze zijn verhoren zal voorlezen als hij niets zegt, “want dat zijn er heel wat”. Daarop vroeg de voorzitter aan Krayem of hij inderdaad niet zal spreken, wat die bevestigde.

“We gaan ons organiseren”, aldus voorzitter Massart. “We zullen dan een dag bezig zijn met het voorlezen van de verhoren.” Een dialoog is wel comfortabeler, zei ze. “We horen toch liever de beschuldigde, een verklaring op papier is niet hetzelfde.”