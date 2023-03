Amerikaan komt vrij enkele maanden na veroordeling tot 19 jaar in Saudi-Arabië

Een Amerikaanse burger die onlangs in Saudi-Arabië tot negentien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij de autoriteiten op Twitter had bekritiseerd, is vrijgelaten. Dat heeft zijn zoon dinsdag meegedeeld.

Saad Ibrahim Almadi, een 72-jarige Amerikaan van Saudische afkomst, werd in 2021 gearresteerd voor tweets die kritisch waren voor de monarchie in de Golfstaat. Volgens zijn zoon Ibrahim ging het eerder om “gematigde” berichten.

Sinds zijn arrestatie, die bevestigd werd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben de Saudische autoriteiten geen commentaar gegeven op de zaak.

Saad Ibrahim Almadi werd in oktober 2022 veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf, een straf die afgelopen februari in hoger beroep werd verhoogd tot negentien jaar. Maar maandag werd hij plots vrijgelaten, vertelt Ibrahim telefonisch vanuit de Verenigde Staten aan AFP. “Hij is vijf uur geleden vrijgelaten. Hij is thuis in Riyad,” voegde hij eraan toe.

Volgens hem kan zijn vader het Saudische grondgebied niet verlaten vanwege een reisverbod dat hem vorig jaar is opgelegd.

Zijn arrestatie kwam op een moment dat de betrekkingen tussen Riyad en Washington al gespannen waren door meningsverschillen over het energiebeleid en de mensenrechten.

Het koninkrijk is de afgelopen maanden bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties voor het opleggen van strenge straffen aan mensen die de autoriteiten bekritiseren op sociale media.

Karikatuur van de kroonprins

Ibrahim Almadi gaf AFP vorig jaar een lijst met tweets die volgens hem werden gebruikt als bewijs tegen zijn vader. De lijst bevatte berichten over stijgende belastingen, controversiële sloopwerkzaamheden in Saudi-Arabië of de moord in 2018 op de kritische journalist Jamal Khashoggi door Saudische agenten in Istanboel. De autoriteiten vonden ook een karikatuur van de kroonprins van het koninkrijk en de facto heerser, Mohammed bin Salman, op de telefoon van Saad Ibrahim Almadi.