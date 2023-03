Sociale tarieven voor stroom en aardgas stijgen opnieuw

Het enkelvoudig tarief voor elektriciteit bedraagt vanaf volgende maand 30,782 cent per kilowattuur, inclusief btw. Het sociaal tarief voor aardgas bedraagt 4,084 cent per kilowattuur, inclusief btw.

In april vorig jaar daalden de sociale tarieven de laatste keer, te danken aan de btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent voor zowel aardgas als elektriciteit. De prijsdaling op de groothandelsmarkten de jongste weken is nog niet zichtbaar in de sociale tarieven.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon, bewoners van een sociale woning of ouderen met inkomensgarantie. Naar schatting 2 miljoen Belgen hebben er recht op. Het tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde.