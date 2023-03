Xi Jinping nodigt Vladimir Poetin uit voor bezoek aan China

LEES OOK. “China is klaar om de wereldorde te bewaken”, zegt Xi Jinping bij bezoek aan Poetin

Het is de bedoeling dat Poetin dit jaar nog naar China afreist. “Ik heb gisteren president Poetin uitgenodigd om naar China te komen dit jaar, wanneer hij kan”, zo heeft Xi volgens de Russische nieuwsagentschappen verklaard.

Dat Xi Jinping tijdens zijn bezoek aan Rusland meteen een uitnodiging aan Poetin overhandigt, lijkt de goede relaties tussen Moskou en Peking nog wat meer in de verf te zetten. De Chinese president beklemtoont dinsdag dat hij hoe dan ook een prioriteit zal blijven maken van de betrekkingen tussen de twee “strategische partners”.

Het staatsbezoek van de Chinese leider aan Rusland duurt nog tot woensdag. Xi en Poetin zullen dinsdag onder meer spreken over het vredesplan voor Oekraïne, dat vorige maand door Peking werd voorgesteld. Het is voor het eerst sinds 2019 dat Xi officieel op bezoek is in Rusland.

Het laatste bezoek van Poetin aan China dateert van vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Hij was toen onder meer aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking.