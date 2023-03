Indiase provincie sluit internet al drie dagen af voor zoektocht naar voortvluchtige man

De Indiase provincie Punjab heeft het internet al drie dagen afgesloten omdat ze op zoek zijn naar de voortvluchtige Amritpal Singh. Hij is een volger van de Khalistan-beweging die een onafhankelijke staat voor sikhs in de provincie wil.

De Khalistan-beweging bestaat al een aantal decennia en heeft in die tijd gezorgd voor meerdere gewelddadige confrontaties met de politie. Singh geeft vaak toespraken voor de beweging waarin hij zegt dat sikhs het recht hebben op een eigen staat. Volgens hem zou dit ook alle problemen in Punjab oplossen, zoals drugsverslavingen en het verdwijnen van de Punjabi-cultuur.

LEES OOK. Stoetliedje met Bollywoodsound en imposante olifant: winnaar van Carnaval Halle maakte er een Indisch feestje van

De separatist is populair bij jonge mannen die achter de beweging staan en heeft veel invloed op hen. In december sloopten zijn volgelingen meubels in een gurdwara, het gebedshuis van de sikhs, omdat Singh zei dat mensen volgens het heilige boek Guru Granth Sahib alleen op de grond mogen zitten. Een paar weken geleden bestormden ze ook een politiebureau om te eisen dat een helper van Singh vrij werd gelaten.

Achtervolgd door de politie

Singh werd zaterdag om een onbekende reden achtervolgd door de politie. Op een video die gepost is door zijn volgelingen is te zien dat hij bij een controlepost stopt en daarna wordt achtervolgd door politieauto’s. Na ongeveer 25 kilometer ontsnapt hij. De politie benoemde hem daarna als voortvluchtige en begon de hele provincie te doorzoeken.

Punjab maakte vervolgens bekend dat iedereen 24 uur van het internet afgesloten zou worden. De provincie heeft dit twee keer verlengd, waardoor de 27 miljoen inwoners tot dinsdagmiddag zonder internet zitten. De politie zegt dat dit nodig is om de openbare orde te behouden en verspreiding van nepnieuws te stoppen.

Steeds vaker afgesloten van het internet

Indiase overheden mogen het internet afsluiten om aansporing tot geweld en verstoring van de openbare orde te voorkomen. Deze maatregel gebruiken ze steeds vaker. In 2022 heeft India 84 keer het internet afgesloten. De overheid zegt dat het internet wordt afgesloten om de openbare veiligheid te beschermen, maar volgens critici is dit een manier om vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie te blokkeren.

In India zijn 800 miljoen internetgebruikers, waardoor het land na China de meeste gebruikers heeft. Internet is erg belangrijk voor Indiërs. Niet alleen om sociaal met anderen te zijn, maar ook voor hun werk. “De afsluitingen hebben het dagelijks leven van miljoenen mensen voor honderden uren beïnvloed”, zegt Acces Now, een Amerikaanse groep die internetvrijheid bijhoudt.