Vakbondsmilitanten blokkeren zelfstandige Delhaize in Bergen, minister betreurt “karikaturen” over franchisehouders

De vakbond voert de “symbolische” actie om de werknemers en de klanten van de winkel te sensibiliseren, zegt Marie Marlier van CNE Commerce. “De geviseerde winkel wordt al onder franchise uitgebaat, maar we willen aantonen dat de werknemers van een Delhaize onder franchise minder goede arbeidsvoorwaarden hebben, met name op het vlak van loon en uurroosters.”

Delhaize wil de 128 winkels die het nog zelf uitbaat ook overlaten aan zelfstandige ondernemers. De vakbonden verzetten zich daartegen uit vrees voor een achteruitgang op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. In 76 van de betrokken winkels wordt dinsdag nog gestaakt.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR). — © BART DEWAELE

“Schandalig”

Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) betreurt intussen de “karikaturen” over de arbeidsvoorwaarden bij franchisehouders in de groothandel. “Ik hoor sommige vakbonden zeggen dat het slavendrijvers zijn, of minderwaardige werkgevers. Dat is schandalig, dat is absoluut niet het geval”, verklaarde de liberale minister dinsdag op Bel RTL.

Het sociaal conflict bij Delhaize toont volgens Clarinval aan dat er een hervorming nodig is van de arbeidsmarkt. Daarbij haalt hij het voorbeeld aan van de moeilijkheid om op zondag de winkels te openen. “In België is het te rigide georganiseerd en is het veel te moeilijk voor een werkgever om een onderneming op een moderne manier te doen draaien.” En “er zijn personeelsleden bereid op zondag te werken, met moet ophouden met die karikaturen.”

Ook bij de Vlaamse liberalen van Open VLD leeft onvrede over de “oneerlijke perceptie” die vandaag bestaat. Afgelopen week benadrukte Kamerlid Kathleen Verhelst nog dat zelfstandige ondernemers de belangrijke motor zijn van onze economie en van onze steden en gemeenten. “Het is dan ook compleet onaanvaardbaar dat zelfstandige ondernemers werden afgeschilderd als slavendrijvers en minderwaardige werkgevers, waar men zo ver mogelijk vandaan moet blijven”, aldus Verhelst. “Het gebrek aan respect is zo stuitend. Wie denkt dat kleine werkgevers in een concurrentiële omgeving er baat bij hebben hun personeel slecht te behandelen, weet niet waarover hij spreekt.”