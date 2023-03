Gegevens van Ferrari-klanten buitgemaakt na hack met gijzelsoftware

Gegevens van klanten van Ferrari zijn door hackers buitgemaakt, zo heeft het sportwagenmerk aan zijn klanten laten weten. Dat gebeurde tijdens een aanval met gijzelsoftware, waarbij hackers het computersysteem vergrendelen en pas weer vrijgeven als men losgeld betaalt. Dat is Ferrari niet van plan. Het Italiaanse bedrijf schakelde wel een cybersecurityfirma in naar aanleiding van de aanval.

Bij de hack zijn onder meer namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten buitgemaakt, schrijft topman Benedetto Vigna van Ferrari. Maar betalingsgegevens, bankrekeningnummers en informatie over welke Ferrari’s klanten bezitten of besteld hebben, is wel veilig. Ook de productie van Ferrari is niet getroffen.