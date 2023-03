Minister Hadja Lahbib belt met Iraanse ambtsgenoot over vrijlating Olivier Vandecasteele: “We blijven druk zetten”

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele zit al ruim een jaar in een Iraanse cel en werd onlangs veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. België spreekt van een schijnproces en vermoedt dat Vandecasteele wordt vastgehouden als hefboom om de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi vrij te krijgen. Hij zit in ons land in de cel nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag.

Minister Lahbib laat dinsdag op Twitter weten dat ze nogmaals de willekeurige detenties aan de kaak heeft gesteld. “Olivier Vandecasteele moet zo snel mogelijk worden vrijgelaten en in de tussentijd moeten zijn detentieomstandigheden verbeteren. We blijven druk zetten.”

“Passend antwoord”

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken had dinsdagochtend, eveneens op Twitter, laten weten dat de twee ministers elkaar telefonisch gehoord hadden. Iran laakte in de tweet ook de nieuwe sancties die de Europese Unie maandag tegen het land uitvaardigde. “Het beleid van confrontatie en sancties zal worden beantwoord met een passend antwoord van de Islamitische Republiek Iran”, luidde het.