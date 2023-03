Voormalige aanvaller Emmanuel Adebayor hangt voetbalschoenen aan de haak (en komt nog eens terug op omstreden viering)

De profcarrière van Adebayor begon in 2001 bij Metz. In 2003 trok hij naar AS Monaco, waar zijn prestaties de aandacht trokken van Arsenal-coach Arsene Wenger. Van 2006 tot 2009 maakte de spits 62 doelpunten in 142 wedstrijden voor de Gunners. Hij droeg verder ook de shirts van onder meer Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace en Istanboel Basaksehir. Sinds juli 2021 trad hij in Togo aan voor Semassi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In zijn videoboodschap zijn beelden te zien van zijn bekende doelpunt in 2009, toen Adebayor als Man City-speler scoorde tegen zijn ex-club Arsenal. Hij sprintte vervolgens naar de overzijde van het veld om ostentatief te vieren voor de Londense supporters. “SEA, van de hoogtepunten tot de dieptepunten, mijn carrière als professioneel atleet is een ongelooflijke reis geweest”, schreef Adebayor. “Dank aan mijn fans om er te zijn bij elke stap. Ik ben zo dankbaar voor alles, en opgewonden voor wat nu zal komen!”