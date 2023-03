“Gratie voor Wagner-huurlingen houdt risico in voor Russische samenleving”

Het feit dat duizenden gevangenen in Rusland binnenkort gratie krijgen omdat ze als Wagner-huurling gevochten hebben, houdt een risico in voor de Russische samenleving. Dat melden de Britse inlichtingendiensten dinsdag.

Duizenden Russische gedetineerden die in de oorlog in Oekraïne voor de huurlingengroep Wagner hebben gevochten, zullen naar verwachting in de komende weken gratie krijgen en worden vrijgelaten, zo staat te lezen in de dagelijkse briefing van het Britse ministerie van Defensie. Toen ze uit gevangenissen werden gerekruteerd als onderdeel van de opbouw van Russische troepen, was de Wagner-veteranen beloofd dat hun gevangenisstraffen zouden worden opgeheven na zes maanden oorlogsdienst.

Aangezien de rekrutering van Wagner-gevangenen volgens de Britten afgelopen najaar een hoogtepunt bereikte, is de termijn van zes maanden voor veel van de betrokkenen nu verstreken. Volgens Britse cijfers is ongeveer de helft van hen gedood of gewond in de strijd.

“De plotselinge introductie in de samenleving van vaak gewelddadige voormalige delinquenten met recente traumatische gevechtservaringen zal vermoedelijk een grote uitdaging vormen voor de Russische samenleving in oorlogstijd”, aldus Londen.

Bovendien zal het personeelstekort bij de Russische troepen toenemen, omdat Wagner nu waarschijnlijk niet meer in gevangenissen mag rekruteren. Voorheen gebeurde dit naar verluidt met instemming van de Russische leiding.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne publiceert het Britse ministerie van Defensie dagelijks informatie over het verloop van de oorlog, onder verwijzing naar inlichtingeninformatie. Het is de manier van de Britse regering om het Russische verhaal tegen te gaan. Moskou beschuldigt Londen van een desinformatiecampagne.