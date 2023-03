Ook Amerikaanse staat Idaho laat executie door vuurpeloton toe

De Senaat van de staat heeft een wetsvoorstel daartoe goedgekeurd, zo melden Amerikaanse media. Eerder had het Huis van Afgevaardigden van Idaho het al goedgekeurd. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid van executie door een vuurpeloton als de chemicaliën voor dodelijke injectie niet beschikbaar zijn. Het wetsvoorstel ligt nu ter ondertekening bij de gouverneur.

Sinds 1976 zijn er volgens het Death Penalty Information Centre in de VS drie executies door een vuurpeloton uitgevoerd - de laatste in Utah in 2010. Alleen de staten Mississippi, Utah en Oklahoma staan momenteel executie door een vuurpeloton toe als er geen andere executiemethoden beschikbaar zijn. Een overeenkomstige wet in South Carolina is aangevochten en wordt daar door de rechter behandeld.

Volgens het Death Penalty Information Centre hebben tot nu toe 23 van de 50 staten de doodstraf afgeschaft. In de Amerikaanse staten met de doodstraf wordt vooral gebruikgemaakt van dodelijke injecties. Executies zijn de afgelopen jaren echter herhaaldelijk uitgesteld bij gebrek aan de nodige preparaten.

Er is nu een alternatief om de doodstraf uit te voeren, vertelde procureur-generaal Raúl Labrador aan de plaatselijke krant “Idaho Statesman”. Hij was betrokken bij het opstellen van het wetsvoorstel. De burgerrechtenorganisatie ACLU noemde de wet “ontstellend”. “Een vuurpeloton is bijzonder wreed.”