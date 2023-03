Oost-Vlaamse deputatie schiet provinciewissel van Zwijndrecht definitief af

De provincie Oost-Vlaanderen zal woensdag de plannen voor een provinciewissel van het Antwerpse Zwijndrecht definitief naar de prullenmand verwijzen. Vorige maand kwam het idee nog ter sprake in de provincieraad. Oppositiepartij Vooruit zag toen voordelen in het verleggen van de provinciegrens. Maar eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) heeft de motie toen verdaagd en zal bij de provincieraad woensdag voorstellen om ze niet goed te keuren.

“Ik vind het absoluut niet aan ons om daar een uitspraak over te doen”, zegt hij. “Het is in de eerste plaats aan de gemeente Zwijndrecht zélf om over haar toekomst te oordelen.”

Een procedure om de grens te wijzigen moet door de Vlaamse regering worden opgestart. Zwijndrecht behoorde 100 jaar geleden tot Oost-Vlaanderen en wordt tot het Waasland gerekend, een Oost-Vlaamse streek. Maar inwoners en het lokaal bestuur gaven al te kennen niet geïnteresseerd te zijn in een overstap.

Later dit jaar volgt sowieso een volksraadpleging over een fusie met Beveren en Kruibeke, beide in Oost-Vlaanderen. Als die groen licht krijgt wordt Zwijndrecht de facto een onderdeel van Oost-Vlaanderen. Het fusievoorstel kwam er met een wisselmeerderheid en burgemeester Van de Vyver (Groen) is er geen voorstander van.