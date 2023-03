Beslissing om naaktfouilles te rechtvaardigden vanaf nu op wekelijkse basis op terreurproces

De individuele beslissingen die een eventuele naaktfouille rechtvaardigden van de beschuldigden in het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016 zullen niet langer dagelijks, maar wekelijks worden genomen. Dat heeft voorzitter Laurence Massart dinsdag bekendgemaakt bij de start van de procesdag. Ze las een brief voor die ze had ontvangen van de advocaat van de Belgische Staat.