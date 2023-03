Rechtse partij probeert met motie van wantrouwen Spaanse premier Pedro Sanchez ten val brengen

In het Spaans parlement is dinsdag het debat van start gegaan over een motie van wantrouwen die Vox had ingediend tegen de linkse premier Pedro Sanchez. Opvallend is dat de rechts-populistische partij op die manier een 89-jarige ex-communist in het zadel probeert te helpen. De verwachting is evenwel dat de regering-Sanchez de vertrouwensstemming, die normaal gezien woensdag plaatsvindt, zal overleven.