Agent schiet patiënt dood in psychiatrisch ziekenhuis in Ukkel: man dreigde met steekwapen

In het psychiatrisch ziekenhuis in het Brusselse Ukkel heeft een politieagent een patiënt (49) neergeschoten. Dat bevestigt het Brusselse parket. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Volgens het parket zou de man de agent met een steekwapen bedreigd hebben.

Het incident gebeurde dinsdag rond 10 uur in het psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy, gelegen aan de Jacques Pasturlaan in Ukkel. De politie was opgeroepen omdat een van de patiënten volledig buiten zichzelf was. De verpleging kon de persoon niet tot bedaren brengen en had nood aan extra hulp. Een eerste patrouille snelde ter plaatse en moest al meteen een tweede ploeg collega’s in versterking oproepen.

Steekwapen

De omstandigheden van het schietincident worden nog onderzocht, maar feit is dat er op een bepaald moment tumult ontstond. De patiënt zou de agent met een steekwapen bedreigd hebben waarop die zijn dienstwapen trok en schoot. De patiënt werd daarbij geraakt in de arm en vervolgens in de buikspier.

(lees verder onder de foto)

© BELGA

De patiënt raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij volgens het parket aan zijn verwondingen bezweken.

De familie werd ingelicht van het overlijden van de man en werden bijgestaan door slachtofferbejegening. Ook de politieagenten werden opgevangen.

Het parket van Brussel kwam samen met het labo, de ballistisch deskundige en het comité P ter plaatse. Er werd tevens een wetsdokter aangesteld.