Met Domenico Tedesco (37) staat er een Duitse trainer aan het hoofd van de Rode Duivels. In bondskringen is te horen dat hij het strikter aanpakt dan zijn voorganger Roberto Martinez. Duidelijke antwoorden en duidelijke afspraken. ‘Deutsche pünktlichkeit’, klinkt het. Maar de training begon wel 33 minuten later dan voorzien.