Amerikaans president Joe Biden erkent twee nieuwe nationale monumenten in Nevada en Texas

De Amerikaanse president Joe Biden gaat dinsdag twee natuurgebieden in de staten Nevada en Texas erkennen als nationale monumenten. Daardoor worden de gebieden beschermd tegen economische en vastgoedontwikkelingsprojecten. Dat heeft het Witte Huis dinsdag meegedeeld. Daarnaast wil Biden peilen naar de mogelijkheid om het beschermd zeegebied in de Amerikaanse wateren in de Stille Oceaan uit te breiden.

Concreet zal Biden het Avi Kwa Ame gebied in de staat Nevada, door Native Americans als heilig aanschouwd en grotendeels onbewoond, erkennen als een nieuw nationaal monument. De beslissing moet het domein, gelegen ten zuiden van Las Vegas en ruim 2.000 vierkante kilometer groot, beschermen en de inheemse volkeren respecteren, aldus het Witte Huis. Ook het Castner Range-gebied in Texas, een voormalige trainingsite voor het Amerikaanse leger, krijgt de status van nationaal monument.

Daarnaast wil de Amerikaanse president de bescherming van de zee in de Stille Oceaan uitbreiden. Hij zal daarvoor de minister van Handel, Gina Raimondo, vragen om het gebied rond verafgelegen eilanden in de Stille Oceaan te beschermen in het kader van een maritiem reservaat. Concreet gaat het onder meer om Baker Island, Howland Island en Jarvis Island. Die maken deel uit van het buitenlands grondgebied van de Verenigde Staten en zijn onbewoond. De president is van plan de maatregelen dinsdag aan te kondigen op een Amerikaanse top voor inheemse stamhoofden en verkozenen, schrijft de website CNN.

Biden heeft volgens het Witte Huis tijdens zijn eerste jaar als president meer natuur- en zeewatergebieden onder bescherming geplaatst “dan eender welke president sinds John F. Kennedy”. Onlangs gaf de president weliswaar groen licht voor een groot olieboorproject in het noorden van Alaska, het zogenaamde Willow-project van de oliegigant ConocoPhilips. Biden verbrak daarmee zijn verkiezingsbelofte om geen nieuwe olie- en gasboringen op federaal land toe te staan.