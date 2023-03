Wout Faes ruikt zijn kans bij de Rode Duivels: “We gaan onder Tedesco hoog en agressief spelen, dat ligt mij”

Wout Faes heeft aangegeven hoe Domenico Tedesco wil voetballen. “Hoog en agressief, maar we hebben het nog maar kort over de tactiek gehad.” De verdediger van Leicester wil meer speelminuten dan onder Roberto Martinez: “Ik voel me klaar om een kans te krijgen.”

Gaat Domenico Tedesco met drie of met vier verdedigers spelen? De spelers weten het zelf nog niet, aldus Wout Faes: “We hebben gisteren een korte meeting gehad, maar dat is niet ter sprake gekomen. Misschien gebeurt dat vanavond. Met drie of met vier achterin, dat maakt mij niet uit. Hoewel het nog niet veel over tactiek ging, heeft de bondscoach wel kort zijn principes uitgelegd. We gaan, denk ik, hoog en agressief spelen. Dat ligt mij, dat is wel leuk.”

Onder Roberto Martinez was Faes nooit een volwaardige optie achterin. “Het is voor mij een voordeel dat er een nieuwe coach is, we gaan niet rond de pot draaien. Door het afscheid van Alderweireld komt er een plaatsje vrij. Ik voel me klaar om een kans te krijgen. Dan moet ik tonen op het veld dat ik die waard ben. Onder Martinez had ik graag meer gespeeld, dat was frsutrerend, maar ik heb nooit problemen gemaakt. Het was zelfs leerijk.”

Openda: “Romelu blijft onze nummer één”

Ook Loïs Openda sprak op de persconferentie. De spits van Lens is in vorm. Kan hij Romelu Lukaku bedreigen? “Romelu blijft Romelu, hij is onze nummer één, dat moet je respecteren. Maar als ik zou mogen starten, dan ben ik klaar. Ik heb vertrouwen, de laatste weken gaan de ballen er vlot in. Ik voel ook dat de nieuwe bondscoach in mij gelooft, dat is fijn. Hij heeft me gebeld voor mijn selectie, dat was een mooie blijk van appreciatie.”