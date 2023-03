Delhaize ziet franchisering als “enige optie” en start binnenkort met uitvoering

In een reactie op het mislukte sociaal overleg van dinsdagochtend zegt de directie van Delhaize dat haar plan “de enige optie” is om opnieuw aan te knopen met groei en dat ze binnenkort start met de selectie van zelfstandigen. De vakbonden eisen een alternatief.

Het overleg over de plannen van Delhaize komt niet van de grond en de sfeer is slecht. In tientallen winkels wordt nog altijd gestaakt, twee weken na de aankondiging dat Delhaize zijn 128 eigen winkels wil overlaten aan zelfstandigen.

De bonden willen van het plan niet weten en eisen een alternatief. Delhaize lijkt niet van plan op die eis in te gaan. In een statement zegt het bedrijf dat het plan “de enige optie” is “om in de 128 supermarkten opnieuw aan te knopen met een positieve evolutie van de volumes en zakencijfer waarbij Delhaize kiest voor een zelfstandig model dat haar sterktes in de voorbije jaren heeft bewezen in 80 procent van het winkelnetwerk”.

Volgens Delhaize zal het plan “duurzame tewerkstelling” verzekeren voor alle medewerkers. Het bedrijf houdt vol dat de 9.000 winkelmedewerkers hun loopbaan verder kunnen zetten bij de toekomstige eigenaars van de winkels. “Tegelijkertijd behouden ze hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden op moment van transitie zonder beperking in de tijd​”, klinkt het.

Delhaize denkt dat de 128 supermarkten kunnen groeien, onder meer dankzij de aantrekkelijke locaties, goed opgeleide medewerkers en het uitgebreide cliënteel. De kracht van de zelfstandige uitbaters zit in hun “aangepaste service aan lokale klanten, commerciële flexibiliteit, connectie met lokale verenigingen en samenwerking met lokale leveranciers”, luidt het.

200 kandidaat-overnemers

Delhaize herhaalt tot slot dat zich al 200 kandidaat-overnemers spontaan hebben gemeld. “Dat bevestigt dat er voldoende interesse is in de 128 winkels”, aldus het bedrijf. De directie zegt binnenkort met een eerste grondige selectie te zullen starten. “Specifiek zijn we op zoek naar retailondernemers met een hart voor Delhaize en met passie voor medewerkers en teams.”