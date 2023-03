Politie en parket zoeken verdachten van home invasion bij hoogbejaard koppel in Zottegem

Een man van 94 en zijn 92-jarige vrouw zijn in oktober vorig jaar het slachtoffer geworden van een brutale home invasion in hun woning in het Oost-Vlaamse Zottegem. Dat meldt de federale politie, die dinsdag een opsporingsbericht heeft verspreid.

De feiten gebeurden in de nacht van 25 op 26 oktober 2022 in een woning in de straat Buke nummer 86 in Zottegem. “Het koppel werd midden in de nacht overvallen en aan handen, voeten en hoofd getapet met ducttape”, meldt de politie.

“De verdachten hebben het huis volledig doorzocht en stalen enkel een kleine som geld en een uurwerk. Toen ze vertrokken hebben ze hun zaklamp achtergelaten. De slachtoffers hebben tot de ochtend moeten wachten om bevrijd te worden. De verdachten zouden minstens met twee zijn geweest, maar de speurders gaan ervan uit dat ze mogelijk met vier waren, en dat ze per twee de man en de vrouw hebben overmeesterd. Een van de verdachten droeg een pet met een klep - type baseballpet - en heeft een lichte huidskleur.”

Op bewakingsbeelden is te zien dat op 25 oktober om 19.45 uur vier mensen aankomen. “Ze lopen de oprit van het bejaarde koppel op en pas vijftig minuten later vertrekken ze weer. Mogelijk zijn het de verdachten die op verkenning zijn”, zegt de federale politie.

“Op diezelfde avond heeft een getuige rond 19.30 uur een donkere wagen met vier personen zien stoppen vlakbij de plaats van de home invasion. De wagen parkeerde aan de Bistro ‘Vinck’, 100 meter verderop. De inzittenden stapten vervolgens in de richting van het huis van de slachtoffers, het zou om de verdachten kunnen gaan. Op 26 oktober om 02.55 uur is er weer beweging. Nu zijn er twee mensen te zien die naar een vrachtwagen lopen, naar de oprit kijken, en even later weer weg zijn. Vermoedelijk zijn dit dezelfde personen als voordien en wellicht is dit het moment waarop ze inbreken in de villa.”

De dag van de feiten was er ook een poging inbraak in een woning op een vijftal kilometer van de plaats van de home invasion. Mogelijk gaat het om dezelfde personen en de politie en het parket Oost-Vlaanderen verspreiden naar aanleiding daarvan ook een opsporingsbericht. “Op 25 oktober 2022 omstreeks 18.25 uur trachten vier verdachten binnen te breken in een woning gelegen te Ten Ede in Zottegem. Vier verdachten gingen via de voorzijde van de woning naar de voordeur. Een van de vier stond op de uitkijk, terwijl de andere drie het slot trachtten open te breken. Dit gebeurde vermoedelijk met een schroevendraaier. Na enkele pogingen werd de vierde persoon, die op de uitkijk stond, naar de voordeur geroepen. Met een ander voorwerp werd er gepoogd het slot zelf te forceren, maar zonder resultaat. Wanneer een persoon de camera opmerkte, stapten ze weg in de richting van Ter Heiden.”

Wie de verdachten herkent of meer informatie heeft over de feiten, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/ 30.300.