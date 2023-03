Jaloerse ex-vriendin (24) riskeert 6 jaar cel voor moordpoging met betonklinker tijdens ‘seksdate’: “Tot in de puntjes voorbereid”

De jonge vrouw, die haar ex in het Alexianenpark vastbond aan een boom en neersloeg met een betonklinker, riskeert zes jaar celstraf. — © scl

S. S. (24) uit Huldenberg staat terecht voor poging tot moord op haar ex-vriend. Onder het mum van een seksafspraak bond ze slachtoffer T.S. vast aan een boom in Leuven. Terwijl hij geblinddoekt was, kreeg hij een zware klinker tegen het hoofd. De politie vond een massa aan bewijslast terug: een verwijderde zelfmoordbrief, een stappenplan en verdachte verklaringen. “In Cluedo-termen staat het vast: het was S. S., met een klinker, in het park”, zegt de verdediging van het slachtoffer.

Extreme verlatingsangst. Gekend om wraak te nemen. Een psychopaat. Mensen in de omgeving van S. S. gebruiken rake termen om haar te beschrijven. De procureur geeft een even heftig betoog over de feiten van 17 juli 2019.

“Het ex-koppel sprak af in het Alexianenpark in Leuven”, zegt de procureur. “Onder het mom van seks bond de beklaagde het slachtoffer vast aan een boom. Toen zijn ogen afgedekt waren, kreeg hij een betonnen klinker van 3,5 kilo op zijn hoofd. De jongen nam de benen, maar S. riep nog: ‘Zet je nog even neer, de verrassing is nog niet klaar’.”

Zelfmoordbrief

Het slachtoffer kwam ervan af met een hoofdwonde tot op het bot. Naar eigen zeggen ging S. S. naar haar handtas om het glijmiddel te pakken, toen plots iemand uit de struiken kwam met een steen. “Ik vermoed dat de dader alles gepland had”, zei ze aan de politie.

De procureur stelt haar wisselende verklaringen cynisch voor. “De bloedspatten op haar mouw kan ze niet verklaren”, zegt ze. “Bij een huiszoeking en telefoononderzoek kwam nog meer aan het licht. Net voor de feiten had ze een zelfmoordbrief op haar telefoon, in naam van het slachtoffer.” (lees verder onder de foto)

De vrouw nam de man mee naar het Alexianenpark. — © scl

De politie vond een lijstje met verschillende tips. “Verstop je haren. Let op vingerafdrukken. Maak zijn gsm kapot”, leest de procureur voor. “De beklaagde gebruikte een sok van het slachtoffer bij het behandelen van de klinker. Dat het DNA van de beklaagde past bij haar zelfmoordverhaal, komt wel heel goed uit. De avond ervoor stuurde ze nog een sms naar het slachtoffer. Waarom praat je zoveel over zelfmoord?” Volgens de procureur was dit de eerste vermelding van zelfdoding in hun berichten. Ook het slachtoffer ontkent dat hij het ooit had over zelfdoding.

Laxeermiddel en ontharingscrème

De procureur tilt het zwaarste aan het gebrek aan schuldinzicht. “U bent voorbereid, geconcentreerd en manipulatief”, zegt de procureur. “Uw moordpoging was tot in de puntjes voorbereid. Waar is verdorie uw schuldinzicht en verantwoordelijkheid die u moet opnemen? Om de maatschappij te beschermen, vorder ik een effectieve gevangenisstraf van zes jaar.” De verdediging sluit zich aan bij de procureur en vat haar betoog samen. “In Cluedo-termen staat het vast: het was S. S., met een klinker, in het park.”

De twintiger stond bij vriendinnen en ex-vriendjes bekend om haar extreme jaloezie en verlatingsangst. Ze had al een contactverbod lopen met een ex-vriendje. Wraak nemen was voor haar ook niets nieuws: ze stopte al eens ontharingscrème in shampoo en laxeermiddel in de drinkbus van een ex. Een week voor de feiten duwde ze nog een sigaret uit in de nek van het slachtoffer.

Assisenzaak

De eerste blijk van bekentenis komt er op het einde van de zitting, bij de verdediging van S. S. “Mijn cliënte beseft heel goed dat ze ook in een assisenzaak had kunnen zitten”, zegt haar advocaat. “Maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet met voorbedachten rade was. Haar tijd in de cel heeft haar gekraakt en geleid tot een zelfmoordpoging.”

Na een emotionele pauze neemt S. ook het woord. “Ik kan me niet uitspreken over de feiten, want daar weet ik niets meer van”, zegt S. “Door mijn therapie heb ik heel diep gezeten en heb ik beseft dat ik compleet fout zat in het verleden.” De rechtbank drong aan op een eventuele bekentenis, maar de beklaagde kreeg enkel “ik weet het niet” over de lippen.

Uitspraak op 25 april.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.