Overleg bij Delhaize levert (opnieuw) niets op: vakbonden blijven staken, bedrijf blijft vasthouden aan plan

De ondernemingsraad dinsdagochtend duurde amper een uur – vorige week was het na een kwartier al afgelopen. Maar zeggen dat het overleg over de plannen van Delhaize (de supermarktketen wil zijn 128 winkels overlaten aan zelfstandige uitbaters) van de grond komt? Neen, de sfeer blijft slecht. Volgens de vakbonden waren rond 8.30 uur al een 200-tal militanten opgedaagd aan de kantoren waar de vergadering plaatsvond.

LEES OOK. Vakbonden dreigen weg te blijven van onderhandelingstafel Delhaize na “beledigende fouillering” (+)

Vakbonden: “Geen alternatief”

“Er zijn opnieuw geen alternatieven aangeboden”, zei Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB na afloop. Volgens Wellens ging het overleg niet verder dan een “parallel gesprek” waarbij beide partijen bij hun standpunten bleven. De vakbonden dringen aan op een alternatief voor de plannen van de directie, omdat ze bezorgd zijn over een verslechtering van de arbeidsomstandigheden onder het franchisemodel.

“We hebben de directie geconfronteerd met de franchisevestiging Anspach”, aldus Wellens. Die Brusselse AD Delhaize-winkel van een zelfstandige uitbater werd verzegeld. Volgens de krant L’Echo stelde de inspectie bij een controle vast dat acht van de twintig gecontroleerde personeelsleden in het zwart aan het werk waren.

Maar Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK merkte op dat de CEO van Delhaize niet aanwezig was. “Dan weet je al dat er geen beslissingen mogelijk zijn en dat we rap uitgepraat zullen zijn.” De vakbonden willen ook weten wat er zal gebeuren in het geval van een faillissement, met name of de kosten daarvan bij de belastingbetaler zullen terechtkomen. De directie zal volgens Wellens schriftelijk antwoorden op de vragen van de bonden.

Directie blijft bij plan

De directie zegt in een statement dan weer dat het plan “de enige optie” is “om in de 128 supermarkten opnieuw aan te knopen met een positieve evolutie van de volumes en zakencijfer, waarbij Delhaize kiest voor een zelfstandig model dat haar sterktes in de voorbije jaren heeft bewezen in 80 procent van het winkelnetwerk”.

Volgens de directie zal het plan “duurzame tewerkstelling” verzekeren voor alle medewerkers. Het bedrijf houdt vol dat de 9.000 winkelmedewerkers hun loopbaan verder kunnen zetten bij de toekomstige eigenaars van de winkels. “Tegelijkertijd behouden ze hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden op moment van transitie zonder beperking in de tijd​”, klinkt het.

De Delhaize-directie denkt ook dat de 128 supermarkten kunnen groeien, “onder meer dankzij de aantrekkelijke locaties, goed opgeleide medewerkers en het uitgebreide cliënteel”. De kracht van de zelfstandige uitbaters zit in hun “aangepaste service aan lokale klanten, commerciële flexibiliteit, connectie met lokale verenigingen en samenwerking met lokale leveranciers”, luidt het.

Het bedrijf herhaalt tot slot dat zich al 200 kandidaat-overnemers spontaan hebben gemeld. “Dat bevestigt dat er voldoende interesse is in de 128 winkels”, klinkt het. De directie zegt binnenkort met een eerste grondige selectie te zullen starten. “Specifiek zijn we op zoek naar retailondernemers met een hart voor Delhaize en met passie voor medewerkers en teams.”

© BELGA

Stakingen blijven aanhouden

Door de twee diametraal tegengestelde standpunten bevinden beide partijen zich in een patstelling. De stakingen zullen dus wellicht voortduren, klinkt het bij de vakbonden. “De woede onder het personeel is daarvoor te groot”, aldus Wellens. Momenteel zijn 76 Delhaize-winkels dicht, en de vakbonden blokkeren ook het distributiecentrum van de keten. Volgende week dinsdag is er een nieuwe bijzondere onderneming gepland.

LEES OOK. “Nog liever een collectief ontslag dan dit plan”: staking bij Delhaize kan nog weken duren (+)

Ondertussen hopen de bonden dat de politiek iets onderneemt. Er zijn al contacten geweest en dinsdagavond om 18 uur hebben de personeelsvertegenwoordigers nog een afspraak met Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Al is het vooral de federale regering die iets kan doen”, zegt Wellens.