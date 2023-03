Europese Commissie laat huiszoekingen uitvoeren bij Red Bull

De Europese Commissie heeft maandag huiszoekingen laten uitvoeren in verschillende vestigingen van energiedrankfabrikant Red Bull. De Commissie, in haar rol van toezichthouder van de Europese concurrentieregels, vreest dat het bedrijf zich aan kartelvorming en andere illegale praktijken bezondigd heeft.

Dat er huiszoekingen zijn uitgevoerd in verschillende lidstaten werd dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het was evenwel Red Bull zelf dat bekendmaakte het geviseerde bedrijf te zijn. “Medewerkers van de Europese Commissie hebben onze terreinen betreden op maandag 20 maart. We zullen onze medewerking verlenen in alle zaken die hen kunnen aanbelangen”, verklaarde een woordvoerder.

De Commissie geeft geen details over de vermoede inbreuken, maar benadrukt dat een huiszoeking niet noodzakelijk betekent dat het bedrijf in kwestie schuldig is. Maar als er inbreuken vastgesteld en bewezen worden, kunnen die resulteren in een boete die oploopt tot 10 procent van de wereldwijde omzet. Zulke grote sancties worden echter zelden of nooit opgelegd.