Dokters in publieke ziekenhuizen in Duitsland leggen werk neer voor meer loon

Artsen in publieke ziekenhuizen in heel Duitsland hebben dinsdag het werk neergelegd om hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden te eisen. In Hamburg betoogden 2.000 artsen. Ze liepen door het stadscentrum met spandoeken waarop onder meer te lezen stond “Goed werk - goede verloning” en “Overwerkt - onderbetaald”.