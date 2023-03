Engelse voetbalbond nodigt meer dan 1.000 Oekraïners en hun gastgezinnen uit op Wembley voor EK-kwalificatiematch

De uitnodigingen zijn gericht aan mensen die betrokken zijn bij het programma ‘Homes for Ukraine’ van de Britse regering, dat vorig jaar van start ging als reactie op de Russische inval in het land. Er zijn momenteel ongeveer 117.000 Oekraïense vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk, waarvan velen zijn ondergebracht bij mensen die vrijwillig hun huizen openstellen voor zij die het conflict ontvluchten.

Naar verwachting zullen er onder de 85.000 fans in het uitverkochte stadion 4.200 Oekraïense supporters zijn, naast degenen die door het programma van de regering zijn uitgenodigd. Minister van Sport Stuart Andrew loofde het initiatief in een verklaring. “Het afgelopen jaar heeft het Verenigd Koninkrijk schouder aan schouder gestaan met de bevolking van Oekraïne. Duizenden mensen hebben hun steentje bijgedragen door Oekraïners genereus in hun huizen op te nemen, en we blijven alles doen wat we kunnen om iedereen te steunen die door de illegale oorlog van Vladimir Poetin (de Russische president, red) is ontheemd. Deze EK kwalificatiewedstrijd wordt een aangrijpende en emotionele gebeurtenis en ik prijs de FA en de organisatie in het Wembley Stadium voor hun vriendelijke gebaar.”

De Verenigde Naties schatten dat er sinds de Russische inval in februari vorig jaar ongeveer 8,1 miljoen mensen uit Oekraïne naar elders in Europa zijn gevlucht.

© AFP

Hasselbaink assistent bij Engels elftal

Oud-spits Jimmy Floyd Hasselbaink is de nieuwe assistent van bondscoach Gareth Southgate bij het Engelse voetbalelftal. De 50-jarige Hasselbaink, die in 23 interlands voor het Nederlands elftal negen doelpunten maakte, stond dinsdag op het veld met de Engelse internationals. Hasselbaink en Southgate waren enkele jaren ploeggenoten bij Middlesbrough, waarmee ze in 2006 de finale van het toernooi om de UEFA Cup (nu Europa League) bereikten.

De in Suriname geboren spits voetbalde jaren in Engeland, bij Leeds United, Chelsea, Middlesbrough en Charlton Athletic. Hasselbaink werd twee keer topscorer van de Premier League.

Na zijn actieve carrière werd Hasselbaink trainer. Hij begon in België met Antwerp FC en had vervolgens in Engeland de clubs Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town onder zijn hoede. In september vorig jaar kwam een einde aan zijn tweede periode als trainer van Burton Albion, dat uitkomt op het derde niveau (League One).

Engeland begint donderdag in Napels tegen Italië aan de kwalificaties voor het EK 2024. Het ontvangt drie dagen later Oekraïne op Wembley in Londen.