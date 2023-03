Zij werden slachtoffer van beruchte kotfamilie Appeltans: “Die rattenbeet maakte me ziek, maar het gebouw zelf ook”

Leuven/Hoeselt

Geen spoor van de beklaagden, wel een zaal vol gedupeerden. Dinsdag vond in Leuven de eerste zitting van het proces tegen de familie Appeltans plaats. Door de gigantische omvang van het dossier zal het vervolg pas voor maart 2024 zijn, maar enkele schrijnende verhalen kwamen wel al naar boven. “Eigenlijk was ik daar altijd ziek, net als iedereen. Alles was altijd nat in dat gebouw.”