Autodeelbedrijf Miles Mobility lanceert vloot in Antwerpen

Autodeelbedrijf Miles Mobility is vanaf dinsdag ook actief in Antwerpen, nadat het eerder in ons land ook al een vloot lanceerde in Brussel en Gent. Het gaat om een free floating dienst, dus zonder vaste standplaatsen, waarbij je betaalt op basis van het aantal gereden kilometers (en niet minuten).

De Antwerpse vloot van Miles Mobility zal bij de start bestaan uit 100 wagens, van het type Volkswagen Polo en Audi A3. Nadien wordt de vloot nog uitgebreid. “Miles wordt goed ontvangen in Gent en Brussel”, zegt Robin Gasthuys van Miles Mobility Belgium. “We zijn tevreden dat we onze huidige omvang en operationele zones verder kunnen uitbreiden. En dat we Miles ook naar Antwerpen kunnen brengen om mensen een nieuwe manier aan te bieden om zich zowel in de stad als daarbuiten te verplaatsen.”

Miles zal prijzen hanteren op basis van het aantal gereden kilometers, maar er zullen ook uur- en dagtarieven tot 14 dagen mogelijk zijn. Een enkele reis naar een andere Miles-stad in ons land, Gent of Brussel dus, kan zonder meerprijs, net als een rit naar Brussels Airport in Zaventem of de luchthaven van Antwerpen.

Het Antwerpse stadsbestuur laat weten de komst van Miles Mobility te verwelkomen, en te hopen dat de deelwagens een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste modal shift naar minder gebruik van de eigen wagen.