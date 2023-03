Gwyneth Paltrow voor rechter na ernstig skiongeval: “Ze stond recht en skiede weg, terwijl mijn cliënt zwaargewond in de sneeuw lag”

In de Verenigde Staten is dinsdag de rechtszaak begonnen tegen Gwyneth Paltrow, voor een skiongeval dat de actrice veroorzaakte in 2016 waarbij een man ernstig gewond raakte.

Paltrow werd voor de rechter gedaagd door ene Terry Sanderson. Die gepensioneerde optometrist werd naar eigen zeggen in 2016 door de “ongecontroleerde” actrice omver geskied op een skipiste in de Amerikaanse staat Utah, waarna Paltrow zonder omkijken naar de man verder geskied zou zijn. “Ze stond recht, draaide zich om, en skiede weg, terwijl Sanderson verbaasd en zwaargewond in de sneeuw lag”, aldus zijn advocaat. De man hield aan het ongeval “hersenschade, vier gebroken ribben, en andere ernstige verwondingen” over, aldus de aanklacht.

Ook de ski-instructeur van Paltrow wordt ervan beschuldigd Sanderson niet geholpen te hebben, en later een valse aangifte te hebben gedaan om zijn cliënt te beschermen.

Schadevergoeding

Sanderson eiste in eerste instantie 3,1 miljoen dollar (ongeveer 2,9 miljoen euro) schadevergoeding, maar die werd door een rechter al teruggebracht tot maximaal 300.000 dollar (ongeveer 279.000 euro). Paltrow ontkent de beschuldigingen, en beweert dat Sanderson haar raakte.

Dinsdag houden de advocaten van beide partijen hun openingspleidooien. Het proces zou acht dagen duren, Paltrow zou ook zelf getuigen.