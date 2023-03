Het is net niet de populairste vis op ons bord, maar op nummer twee in de jaarlijkse vis-statistieken wordt de schol voorbijgestoken door een tienarmige lekkernij, de zeekat, een van de bekendste inktvissoorten. Die komt hier – net als de pijlinktvis – meer voor dan vroeger, zo luidt het in de Vlaamse vissershavens van Zeebrugge en Oostende, waar ook de aanvoer van garnalen vorig jaar alle records brak.