Gesprekken tussen Poetin en Xi afgelopen: Russische president verzekert China van energievoorziening “op lange termijn”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Chinese president Xi Jinping verzekerd van een betrouwbare levering van olie en gas op de lange termijn. Rusland is in staat om aan de groeiende vraag naar energie van de Chinese economie te voldoen, zo zei Poetin dinsdag in het Kremlin tijdens gesprekken met Xi en de Chinese delegatie.

Tegen 2030 moet de Russische gaslevering stijgen tot bijna 100 miljard kubieke meter per jaar, zei Poetin. Daarnaast zou 100 miljoen ton vloeibaar gas worden geleverd, en ook steenkool en andere energiebronnen.

Nu de Europese energiemarkt door de oorlog in Oekraïne zo goed als afgesloten is, oriënteert Rusland zich steeds meer op Azië. China ontvangt de energie met korting. Volgens Poetin bereikte het handelsvolume tussen China en Rusland vorig jaar een record met bijna 190 miljard dollar. Dit jaar zal de waarde naar verwachting stijgen tot meer dan 200 miljard dollar.

Plannen

Ondanks de druk van de westerse sancties tegen Rusland neemt de handel toe, benadrukte Poetin. Hij deelde ook mee dat vrijwel alle voorwaarden zijn vervuld voor een nieuwe gaspijpleiding via Mongolië naar China. Daar moet in de toekomst 50 miljard kubieke meter gas doorheen stromen. Poetin zei ook dat Rusland bereid is landbouwproducten aan China te leveren.

Beide landen hebben langetermijnperspectieven en zouden leiders kunnen worden op het gebied van informatietechnologie en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, klinkt het. Volgens Poetin zullen ook de betalingen voor goederen in de Chinese munt yuan en in roebels worden uitgebreid. Ook landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn hiertoe steeds meer bereid. Rusland voert deze strategie om de Amerikaanse dollar als munt te verzwakken.

Xi: “Gezonde en dynamische betrekkingen”

Xi zei na afloop in een korte verklaring dat de betrekkingen tussen China en Rusland zich “gezond en dynamisch” ontwikkelen. Na afloop van de onderhandelingen zouden dinsdag overeenkomsten tussen beide landen over de uitbreiding van het strategisch partnerschap worden ondertekend. Vanavond staat een banket gepland, alvorens het staatsbezoek woensdag eindigt.

China wordt beschouwd als een nauwe bondgenoot van Rusland. Tegelijkertijd heeft het land zich tot nu toe grotendeels gehouden aan de internationale sancties tegen Rusland, om zelf geen doelwit van strafmaatregelen te worden.