Ex-werknemers Plopsa teleurgesteld ondanks ontslag van CEO: “Geen enkel woord van excuses voor de slachtoffers. Dat is wrang”

Régis Dhaenens is één van de ex-managers die teleurgesteld is door de reactie van Plopsa: “Geen woord van excuses”. — © Belga, Gianni Barbieux.

Verschillende ex-werknemers reageren teleurgesteld op het persbericht dat Studio 100 dinsdagochtend de wereld instuurde, en waarmee CEO Steve Van den Kerkhof de laan werd uitgestuurd. “Dat de cultuur binnen Plopsa zal aangepakt worden, is een goeie zaak. Maar dat er met geen woord gerept wordt over de slachtoffers? Dat er zelfs niet eens over excuses gesproken wordt? Dat is wrang.”

Studio 100 liet via een persbericht weten dat de samenwerking met Steve Van den Kerkhof, de CEO van Studio Plopsa, wordt beëindigd. Ook een ander lid van het Plopsa-management wordt aan de deur gezet. De twee ontslagen zijn het resultaat van een omvangrijk onderzoek door advocate Christine Mussche, over de bedrijfscultuur binnen de pretparkpoot van Studio 100.

Over beide managers zouden verhalen over grensoverschrijdend gedrag naar voor zijn gekomen. In het afscheid was Studio 100 bijzonder lovend voor Van den Kerkhof: “Hij is één van de drijvende krachten geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren. Daarvoor zijn wij hem erkentelijk.” De pretparkengroep maakte in 2022 onder zijn leiding 115 miljoen euro winst.

“Geen excuses, geen spijt”

Het stoot verschillende ex-werknemers tegen de borst dat Studio 100 verder zwijgt over de slachtoffers. “De beslissingen die nu genomen zijn, zijn goeie beslissingen”, zegt Régis Dhaenens, over de ontslagen. Hij was één van de ex-managers en ex-directeurs die een maand geleden in het Nieuwsblad getuigden over de verwrongen werkcultuur.

Régis Dhaenens was aankoopmanager bij Plopsa. — © Gianni Barbieux

Dhaenens werkte in 2016 als aankoopmanager, en hij getuigde hoe Van den Kerkhof onder meer op een vergadering een rapport naar zijn hoofd gooide.

“Maar het is een spijtige zaak dat er met geen woord over de slachtoffers wordt gesproken. Er komen geen excuses, geen woorden van spijt. Er staat zelfs geen verwijzing in naar de slachtoffers. Dat is wrang.”

E-mails onderschept

Dhaenens werd één dag na zijn interview in het Nieuwsblad uitgenodigd door Studio 100-baas Hans Bourlon. “We hebben anderhalf uur gesproken. Dat was een open en positief gesprek. Hij leek oprecht geïnteresseerd. Vandaar dat het mij nu verbaast dat er met geen woord wordt gerept over wat er nu voor de slachtoffers zal gebeuren.”

Bourlon wilde een gesprek met Dhaenens, omdat de aankoopmanager in het interview vertelde dat hij de situatie in 2016 aankaartte in een e-mail aan Bourlon en aan Gert Verhulst, en nooit antwoord kreeg. Bourlon zou die e-mail niet ontvangen hebben. Tijdens het gesprek zou duidelijk geworden zijn dat er binnen Plopsa e-mails gemonitord werden, en dat het technisch mogelijk is dat de bewuste mails onderschept werden.

“Koppen moesten rollen”

“De mensen zijn boos”, zegt Dhaenens. “Ik ben de hele dag door verschillenden ex-werknemers gecontacteerd. Ze begrijpen niet dat er totaal niet over de slachtoffers wordt gesproken. Dat er niet verteld wordt wat er voor hen gedaan zal worden. Het lijkt nu alsof er koppen moesten rollen, louter om de publieke opinie te sussen.”

Philip Cools, voormalig IT-manager bij Plopsa. — © if

“Het is hoopvol dat er uiteindelijk iets gebeurt”, zegt Philip Cools, voormalig IT-manager bij Plopsa. “Maar we hebben alles via de pers moeten vernemen. Studio 100 heeft ons zelf niet gecontacteerd. Je zou toch verwachten dat ze ons opbellen, nadat ze het rapport van advocaat Mussche hebben gelezen? Dat ze dat met ons willen bespreken?”

Wat met rapport-Mussche?

Verschillende ex-werknemers zijn bang dat het rapport-Mussche in een diepe schuif zal belanden, en dat er niets mee zal worden aangevangen. In het persbericht zelf zegt Studio 100 dat ze “in het belang van alle betrokkenen (...) niet dieper in(gaan) op dit onderzoek.”

“De afgelopen periode stemt ons tot nadenken. We zullen alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100 Groep positief en aangenaam is en blijft.”

“Waarom hebben wij dan de moeite gedaan om dan zo diepgaand de problemen uit te leggen?”, aldus een ex-werknemer die anoniem wil blijven.

“Concreet zou ik willen dat Studio 100 naar ons luistert”, zegt Michiel Boogaers. Hij was meer dan vijf jaar lang adjunct-directeur Food & Beverages. “Dat ze ons excuses aanbieden. Dat ze tonen dat ze dankbaar zijn, omdat wij de moed hebben gevonden om te spreken. En dat ze tegenover ons erkennen dat wat Van den Kerkhof en anderen onder hun neus deden, écht niet oké is. Ze moeten ons kunnen garanderen dat het niet meer zal gebeuren.”

“Overuren uitbetalen”

“Het is vooral een principiële kwestie. Maar als ze met zichzelf in het reine willen komen, zou het ook een mooi gebaar zijn om al die ex-werknemers tegemoet te komen”, zegt Boogaers. “Door bijvoorbeeld alle overuren uit te betalen, die onder Van den Kerkhof weggemoffeld werden. Ik heb er meer dan vijf jaar gewerkt, en bij mij gaat dat om 300 tot 400 uren per jaar.”

“Studio 100 heeft natuurlijk een akkoord gesloten met Steve Van den Kerkhof over zijn ontslag, en daar hoort natuurlijk een mooi, hoog bedrag bij”, zegt Boogaers. “Voor ons zal geen geld meer over zijn.”

Advocate Christine Mussche wenst niet te reageren op het persbericht van Studio 100.