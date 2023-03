Zware aardbeving treft noorden van Afghanistan en Pakistan, nog geen duidelijkheid over dodentol

De aardbeving van zo’n dertig seconden vond plaats op 194 kilometer diepte, het epicentrum bevond zich in de Hindoekoesj-bergketen in de Noord-Afghaanse provincie Badachsjan. De beving kon gevoeld worden tot in de Indiase hoofdstad New Delhi. In de Pakistaanse provincie Khyber-Pakhtunkhwa vielen volgens de plaatselijke rampenbestrijdingsdienst minstens drie mensen om het leven, zes anderen raakten gewond.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is in Afghanistan, en of daar slachtoffers zijn gevallen. Getuigen melden alvast dat mensen in paniek hun huizen uitliepen, terwijl ze uit de Koran citeerden. Een aardbeving met een magnitude van 6,1 trof het oosten van Afghanistan vorig jaar, toen vielen er meer dan 1.000 dodelijk slachtoffers.