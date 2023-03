Oekraïens koppel nam verkeerde afslag, met bijna fatale gevolgen: eerste Russische soldaat vervolgd voor oorlogsmisdaden dankzij dronebeelden en telefoongesprekken

Valeria Ponomarova en Andri Bohomaz, een getrouwd Oekraïens echtpaar, rijden naar Izjoem om zijn zieke ouders te gaan helpen in de door het Russische leger bezette stad. De twee nemen een verkeerde afslag, en belanden plots veel dichter dan verwacht bij de frontlinie. De Russische soldaten daar schrikken en openen het vuur op hun auto, waarop de twee te voet trachten te vluchten. Dat is te zien op beelden die een Oekraïense drone afgelopen zomer maakte en aan CNN bezorgd werden.

Even later wordt nog op de twee Oekraïners gevuurd, en raakt Bohomaz ernstig gewond. Op de beelden is te zien hoe zijn vrouw doeken rond hem hangt om het bloeden te stoppen. Ze bevinden zich op dat moment op 30 meter van de Russische militairen, waardoor Oekraïense soldaten hen niet kunnen komen redden. Al is dat buiten een slimme Oekraïner gerekend, die een drone naar hen stuurt met een papiertje eraan. “Volg mij”, staat daarop. Ponomarova volgde die, maar zonder succes. Uiteindelijk komen Russische soldaten naar de auto. Die gooien de gewonde Bohomaz in de kant van de weg.

Als bij wonder overleeft hij het, door recht te kruipen en hulp te gaan zoeken. “Na een nacht in die gracht langs de weg begon het te regenen en begon ik te beven. Toen besefte ik dat ik daar weg moest”, zegt hij in de documentaire Follow me. “Na 30 of 40 minuten strompelen ben ik bij de Oekraïense soldaten geraakt.” Negen maanden later wordt hij nog altijd behandeld voor delen van kogels die in zijn hoofd, borst en ruggengraat beland zijn.

Telefoongesprekken

Klim Kerzhaev heet de 25-jarige militair uit Moskou die beschuldigd wordt van die poging tot moord. Een oorlogsmisdaad volgens de Krijgswet in Oekraïne, en hij is de eerste Russische soldaat die daarvoor vervolgd wordt. De Oekraïense politieman Sergej Bolvinov, die het onderzoek leidt, zegt dat de videobeelden slechts een deel van het bewijsmateriaal tegen de man zijn. Ook forensisch onderzoek op de auto en in het gebied wijzen naar de soldaat.

En dan zijn er de telefoongesprekken die onderschept werden. In één ervan hoor je de soldaat zeggen dat hij “vandaag een man vermoord heeft” en de situatie hierboven uit de doeken doen. Een dag later belt hij een vriend en vertelt hij hetzelfde nog eens. Het proces tegen de man zal vermoedelijk bij versterk verlopen.